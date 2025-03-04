وذكر "تلفزيون سوريا" أن الرئيس الشرع وصل للعاصمة المصرية للمشاركة في القمة العربية الطارئة المقرر أن تبحث التطورات الفلسطينية.

وكانت الرئاسة السورية أعلنت الشهر الماضي أن الشرع تلقى دعوة من نظيره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة التي تعقد في القاهرة.

وتهدف الحكومة المصرية، من خلال هذه القمة، إلى التصدي لخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثيرة للجدل لـ"توطين" الفلسطينيين في دول عربية، بشكل دائم.