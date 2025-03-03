الادعاءات وصفت الفيديو الذي يظهر ثلاث نساء يطلقن النار من أسلحة رشاشة بأنه يمثل "تحريضا طائفيا مرفوضا"، وانتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأجرى فريق منصة "تأكد" بحثا للتحقق من صحة الفيديو الذي يزعم أنه يوثق "نساء من الطائفة الدرزية يتدربن على قتال الجيش السوري في السويداء وجرمانا"، وتبيّن أنه مُضلل.

وكشفت نتائج البحث أن الفيديو جرى تداوله لأول مرة في 23 أغسطس 2018، عبر صفحة "بني معروف - الموحدون الدروز" على فيسبوك، مما يعني أنه ليس حديثا.

وبينما لم يتسنّ لفريق منصة "تأكد" معرفة سياق الفيديو أو تاريخ ومكان تصويره، إلا أنه يؤكد أن المشاهد لا تُظهر نساء من الطائفة الدرزية يتدربن على قتال الجيش السوري الحالي في السويداء وجرمانا.