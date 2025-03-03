وأفاد الدفاع المدني السوري، في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك ليل الأحد الاثنين، بـ"مقتل 3 مدنيين وإصابة اثنين آخرين بجروح بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بسيارة يستقلونها في منطقة جبال الكبينة بريف اللاذقية الشرقي يوم الأحد".

وأضاف أن "فرقه أسعفت المصابين إلى أقرب مستشفى وانتشلت جثامين الضحايا وسلمتها لذويهم أصولاً".

وأوضح أن مخلفات الحرب والألغام تهدد أرواح المدنيين وتتسبب بإصابات بليغة وتقوّض الأنشطة الزراعية والاقتصادية وتعرقل عودة المدنيين إلى منازلهم بمناطق واسعة من سوريا.