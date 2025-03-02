وأوضح في مقابلة مع قناة الرأي أن المبرر لسحب الجنسية يكمن في أن الكويت كانت مختطفة من قبل جنسيات مختلفة، معتذرا عن ذكر هذه الجنسيات، مؤكدا أنه تم سحب الجنسية من أشخاص يحرّضون على الكويت.

وقال الشيخ فهد اليوسف في تصريحات صحفية: "الكويت كانت مختطفة وفيه جنسيات مختلفة وأنا لن أذكر هذه الجنسيات... فهناك جنسيات دخيلة على المجتمع الكويتي في حياتها الاجتماعية ولغتها وطبعها وعلاقاتها الاجتماعية... والنسب كذلك يحصل لديهم خلط في الأنساب وهذا كان مستمرا منذ منذ 40 و50 سنة تقريبا".

وأضاف: "بعض الأشخاص حصلوا على الجنسية الكويتية تحت مسمى (الأعمال الجليلة)، لكنها في الحقيقة كانت مصالح شخصية لمسؤولين وأعضاء بمجلس الأمة، وسيتم إسقاط الجنسية عنهم خلال مراجعتنا ملف الأعمال الجليلة".