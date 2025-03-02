والسبت انتهت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، التي تسعى إسرائيل إلى تمديدها، بينما تصر حماس على بدء المرحلة الثانية.

وأوضح نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي: "إسرائيل تعتمد إطار مبعوث الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار، بشكل مؤقت، خلال شهر رمضان وعيد الفصح".

وأضاف: "بموجب اقتراح ويتكوف، في اليوم الأول من الإطار، سيتم إطلاق سراح نصف الرهائن في مرحلة واحدة".

وتابع نتنياهو أنه "بحلول نهاية الإطار، إذا تم التوصل إلى اتفاق، سيتم إطلاق سراح الرهائن الباقين في مرحلة واحدة".

وأضاف أن ويتكوف وصف الاقتراح بأنه "ممر لمفاوضات بشأن مرحلة ثانية"، وأن إسرائيل مستعدة للمشاركة في مثل هذه المحادثات.

تأتي تصريحات نتنياهو فيما لا تزال إسرائيل وحماس في طريق مسدود بشأن تمديد وقف إطلاق النار المنقضي.

وترفض إسرائيل حاليا الانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وتسعى إلى تمديد المرحلة الأولى عبر مقترح ويتكوف.

وفي المقابل، تتمسك حماس ببدء المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تعني فعليا إنهاء حرب غزة.