وأفادت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية" بـ"دخول 28 من الجرحى والمصابين الفلسطينيين و49 من المرافقين من من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح البري حتى الآن، وذلك ضمن الدفعة الثامنة والعشرين للمصابين والجرحى الفلسطينيين".

وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات شمال سيناء لتلقي العلاج وتحديد مستويات خطورة إصاباتهم ومدى حاجتهم للانتقال إلى مستشفيات خارج شمال سيناء.

ويأتي هذا فيما تجمعت مئات الشاحنات قرب معبر رفح البري بعد إغلاق إسرائيل معبري كرم أبو سالم والعوجة وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية منذ صباح الجمعة الماضي.

والسبت انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط حالة من الغموض تكتنف استئناف الاتفاق، حيث تسعى إسرائيل إلى تمديد المرحلة الأولى بينما تطالب حماس ببدء المرحلة الثانية مباشرة.

وقال مكتب نتنياهو في وقت مبكر من الأحد، إن إسرائيل وافقت على مقترح المبعوث الأميركي بخصوص وقف إطلاق نار مؤقت في غزة، خلال شهر رمضان وعيد الفصح.

لكن حماس سرعان ما ردت على بيان مكتب نتنياهو بالرفض.

وطالبت الحركة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار مع إسرائيل، معتبرة مقترح المبعوث الأميركي "تأكيدا واضحا أن الاحتلال يتنصل من الاتفاقات التي وقع عليها".