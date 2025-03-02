وكان الدفاع المدني في غزة أعلن وقوع قصف مدفعي إسرائيلي شرق خانيونس جنوبي القطاع، الأحد.

وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب: "قصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية على المناطق الحدودية لبلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة".

ولاحقا أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان "القضاء على مشتبه بقيامهم بزرع عبوة ناسفة في غزة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من الأحد، قتل فلسطيني وأصيب آخر إثر قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية شمالي قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الهجوم استهدف مجموعة من الفلسطينيين في منطقة البورة شرقي بلدة بيت حانون.

والسبت انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط حالة من الغموض تكتنف استئناف الاتفاق، حيث تسعى إسرائيل إلى تمديد المرحلة الأولى بينما تطالب حركة حماس ببدء المرحلة الثانية مباشرة.