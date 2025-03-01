كما دعا العاهل الأردني إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء السبت، أن تصريحات العاهل الأردني جاءت خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ناقشا خلاله سبل الارتقاء بعلاقات الصداقة بين البلدين، وكذلك آليات توسيع التعاون في مختلف المجالات.

وجدد الملك عبدالله الثاني خلال الاتصال التأكيد على ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، وأهمية العمل الجاد والفاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل.