وأضافت القيادة أنها قتلت "محمد يوسف ضياء تالاي القائد العسكري البارز في تنظيم حراس الدين التابع لتنظيم القاعدة".

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا قائد القيادة المركزية الأميركية: "كما قلنا في الماضي، سنواصل ملاحقة هؤلاء الإرهابيين بلا هوادة من أجل الدفاع عن وطننا، وعن مواطني الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة".

كان الجيش الأميركي قد أعلن في 22 فبراير المنصرم مقتل قيادي في تنظيم "حراس الدين"، وهو فرع لتنظيم القاعدة في سوريا كان قد أعلن حلَّ نفسِه.