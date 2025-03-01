جاء ذلك خلال رسالة شفهية نقلها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الإريتري أسياس أفورقي، بشأن تعزيز العلاقات الثنائية وتطوريها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

وشهد لقاء عبد العاطي مع أفورقي، وفقا لبيان الخارجية المصرية، تبادلا للرؤى بالنسبة للقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في القارة الإفريقية، وسبل دعم السلم والأمن بمنطقة القرن الإفريقي، وتحديدا دعم الصومال في مكافحة الإرهاب وبسط سيادته على كامل أراضيه.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع فى السودان وأهمية تقديم كافة أوجه الدعم للدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه.

وحسب البيان، تناول اللقاء أيضا الأوضاع في ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقى، فضلا عن التطورات في البحر الأحمر، ورفض مشاركة أي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر في أمنه وحوكمته.