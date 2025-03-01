الإنفوغرافيك المرفق، يعطي لمحة قريبة لعدد ساعات الصيام في الدول العربية وبعض دول العالم، ومن بينها الدول الأكثر والأقل صياما في العالم من حيث عدد ساعات الصيام.

والملاحظ أن عدد وقت الصيام في الدولة الواحدة يزيد مع مرور أيام الصيام خلال شهر رمضان، حيث قد يصل الفرق في وقت الصيام إلى ساعة تقريبا، وذلك مع زيادة عدد ساعات النهار.

الإنفوغرافيك المصاحب لم يتطرق للفروق الزمنية في ساعات الصيام خلال الشهر في كل دولة، ولكن اعتمد بصورة أولية على ساعات الصيام في اليوم الأول من شهر رمضان، مع ملاحظة أن التوقيت المعتمد تقريبي.

الدول التي تصوم أقل عدد من الساعات حول العالم

بخلاف الدول العربية، يمكن القول إن ساعات الصيام في تشيلي بأقصى غرب وجنوب غرب أميركا اللاتينية تصوم أقل عدد من الساعات خلال رمضان، وتصل إلى 12:44 ساعة، بينما يصوم المسلمون في نيوزيلندا حوالي 12:46 ساعة، في حين تصل ساعات الصيام في كينيا إلى 13:15 ساعة و13:17 ساعة في إندونيسيا وأوغندا.

أما في ماليزيا، فيصوم سكانها 13:18 ساعة، في حين يصوم سكان جزر المالديف 13:21 ساعة، بينما يصوم سكان بروناي 13:22 ساعة. في حين يصوم التشاديون 13:31 ساعة، وبفارق دقيقة واحدة يصوم سكان مالي (13:32 ساعة).

أما في دول شمال أوروبا، فيصوم المسلمون أكثر عدد من الساعات، حيث يصل عدد ساعات الصيام في السويد والنرويج وفنلندا إلى 20 ساعة ونصف، وقد يتجاوز في بعض المناطق 21 ساعة.

غرة شهر رمضان

الجدير بالذكر أن كلا من مصر والسعودية وقطر وعمان والإمارات وسوريا والكويت والبحرين وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر وأستراليا وتركيا وإندونيسيا وفرنسا أعلنت أن اليوم السبت هو غرة شهر رمضان، في حين أن 9 دول هي: المغرب وبروناي وماليزيا والفلبين واليابان وإيران وسنغافورة، وتايلاند، وكمبوديا أعلنت أن الأحد الثاني م مارس 2025 هو أول أيام شهر رمضان.