وفي تصريح لتلفزيون "العربي"، جدد المتحدث باسم حماس حازم قاسم رفض الحركة تمديد المرحلة الأولى "بالصيغة التي تطرحها إسرائيل".

وتابع قاسم: "الاحتلال يتحمل مسؤولية عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة".

وتنتهي السبت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يوما.

وترغب إسرائيل في تمديد المرحلة الأولى، بينما تصر حماس على بدء المرحلة الثانية التي تعني فعليا نهاية الحرب.

وتهدف محادثات المرحلة الثانية إلى التفاوض على إنهاء الحرب، بما في ذلك عودة جميع الرهائن المتبقيين في غزة الذين لا يزالون على قيد الحياة، وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

أما عودة الرهائن المتوفين المتبقين فستجري في المرحلة الثالثة.

ووفقا لإسرائيل، هناك 59 رهينة متبقية، منهم 24 يعتقد أنهم لا يزالون على قيد الحياة.

وشهدت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، التي بدأت في 19 يناير، إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، من بينهم 8 جثث، مقابل نحو ألفي سجين فلسطيني.

ومن المفترض أن تبدأ إسرائيل الانسحاب من محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر السبت، وأن تكمل الانسحاب في غضون 8 أيام.