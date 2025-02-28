وبهذه المناسبة، قال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "أهنئ شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك وأدعو الله تعالى أن يكون شهر خير وسلام لشعوب العالم كافة. رمضان شهر الخير والرحمة والأعمال الصالحة وفرصة لتعزيز قيم الترابط الأسري والمجتمعي".

كما قال الديوان الملكي السعودي: "المحكمة العليا تُقرر أن يوم غد السبت غرة شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ".

وأفادت لجنة تحري رؤية الهلال في قطر بأن يوم السبت هو أول أيام شهر رمضان.

من جهته، قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، مساء الجمعة، إن يوم السبت، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت عُمان والبحرين والأردن والعراق وسوريا ولبنان أيضا، السبت غرة شهر رمضان المبارك.