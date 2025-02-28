وبدأت المراصد الفلكية في مختلف مناطق السعودية، عصر الجمعة، استعداداتها لتحرِّي رؤية الهلال مع غروب الشمس، بحضور إعلامي واسع لتغطية جهود الرصد، وسط أجواء صافية.

وكانت المحكمة العليا السعودية قد دعت، الأربعاء، عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء الجمعة 29 شعبان 1446هـ، الموافق 28 فبراير 2025، راجيةً ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها.

وأبدت المحكمة تطلعها ممن لديه القدرة على الترائي إلى الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه، لما فيه من التعاون على البر والتقوى والنفع المتعدي لعموم المسلمين.

ومن جهتها، أعلنت سلطنة عُمان أيضا، السبت غرة شهر رمضان المبارك كذلك.