وجاء تصريح سلام خلال لقائه مع وفد من أهالي القرى الحدودية في جنوب لبنان، نفذوا وقفة أمام ثكنة بنوا بركات في صور في جنوب لبنان، الجمعة، خلال تواجد سلام في الثكنة.

وقال سلام: " إنني وزملائي نشاركهم آلامهم وإننا نضع في رأس أولويات الحكومة العمل على إعادة إعمار منازلهم وقراهم المدمرة وتأمين عودتهم الكريمة إليها،" مكرراً أن "ذلك ليس وعدا بل التزاما مني شخصيا ومن الحكومة".

وكان سلام أكد أن حكومته سوف تعمل على تمكين الجيش اللبناني مما يعزز قدراته من أجل الدفاع عن لبنان.

وقال سلام خلال زيارته ثكنة بنوا بركات للجيش اللبناني في مدينة صور جنوب لبنان، الجمعة، برفقة وزير الطاقة جوزيف الصدي ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ووزيرة البيئة تمارا الزين: "توجهت اليوم إلى الجنوب مع زملائي الوزراء الصدي وزين ورساميني وكانت محطتنا الأولى في ثكنة بنوا بركات في صور"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد سلام في كلمة وجهها للجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفل" أن الحكومة سوف تعمل على تمكين الجيش اللبناني من خلال زيادة عتاده وتجهيزه وتدريبه وتحسين أوضاعه مما يعزّز قدراته من أجل الدفاع عن لبنان.

وأعرب عن تقديره "لدور اليونيفيل كقوة حفظ سلام تواجدت مع لبنان وجنوبه منذ العام 1978 وقدم عدد من عناصرها حياتهم من أجل تحقيق رسالتها. كما أشيد بتعاونها الوثيق مع الجيش والسلطات اللبنانية لتنفيذ القرار 1701، في سبيل تعزيز امن واستقرار لبنان وجنوبه".

وقال: "نرفض أي اعتداء على اليونيفيل ونؤكد العمل دون تهاون لتوقيف ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، ونحرص على القيام بكل الإجراءات لعدم تكرارها".

وأعلن سلام أن الجيش عليه مسؤولية الحفاظ على أمن الوطن وحماية شعبه وصون سيادته ووحدة وسلامة أراضيه.

وأشار إلى أن "الجيش اللبناني يقوم اليوم بواجباته بشكل كامل، ويعزز انتشاره بكل إصرار وحزم من أجل ترسيخ الاستقرار في الجنوب وعودة أهالينا إلى قراهم وبيوتهم".

يذكر أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان أدت إلى تدمير آلاف المنازل في عشرات القرى في جنوب لبنان ولا سيما القرى الحدودية، مما دفع سكان هذه المناطق إلى النزوح.

وتم التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية فرنسية في 26 نوفمبر الماضي.

وينص الاتفاق أيضا على أن تنسحب إسرائيل بعد ستين يوما من سريانه من الأراضي اللبنانية . ومُدّدت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الحالي.