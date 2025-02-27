ووفق الصحيفة، سيتم نقل جثث الرهائن الذين سيعودون إلى إسرائيل إلى الصليب الأحمر أولا، الذي سينقلهم إلى ممثلين مصريين في قطاع غزة، وبعد ذلك، ستنتقل التوابيت إلى الجيش الإسرائيلي.



ومن المتوقع أن يقوم موظفو المعهد الطبي الشرعي وخبراء الطب الشرعي بإجراء عملية تحديد أولية في "كرم أبو سالم"، وبعد ذلك ستنقل التوابيت إلى المعهد في "أبو كبير" لإجراء تشريح لتحديد سبب الوفاة.

وكان مكتب إعلام الأسرى قد أفاد في بيان مقتضب مساء الأربعاء بتوجه حافلات الصليب الأحمر إلى حاجز "كرم أبو سالم" تمهيدا لاستلام الأسرى الفلسطينيين المفرج عنه.

وأعلنت حركة حماس يوم الأربعاء تسليم جثث 4 أسرى إلى إسرائيل الليلة.

وجاء في بيان صدر عن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، على منصة تلغرام أنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى قررت كتائب عز الدين القسام أن تقوم الليلة بتسليم جثامين الأسرى أتساحي عيدان، وإيتسيك الجريط وأوهاد يهلومي وشلومو منصور".