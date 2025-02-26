ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مدير إدارة الأمن الداخلي في اللاذقية، قيام عناصر الأمن بإقامة حاجز جديد وسط المدينة، وهو ما يأتي في إطار الجهود المستمرة لضبط الأمن في المحافظة، على حد وصفه.

وأضاف المسؤول الأمني أن "مجموعات متضررة من فرض الأمن حاولت منع الحاجز، وإثارة الفوضى والتهجم على مخفر المدينة، وأن قوات الأمن تعمل حاليا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار".

وشهدت القرداحة، توترا أمنيا خلال الساعات الأخيرة، حيث انتشرت مجموعات مسلحة وُصفت بأنها من "فلول نظام الأسد" في أحياء المدينة، هاجمت مخفر الشرطة.

ومن جهة أخرى أشار ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قوات الأمن سيطرت على منزل ضابط سابق في الجيش السوري، وهو ما أشعل شرارة الاشتباكات.

ولم يتسن لسكاي نيوز عربية التأكد من سبب اندلاع الاشتباكات في القرداحة مساء الأربعاء.

وفي وقت سابق قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عدة مناطق في محافظتي اللاذقية وحمص شهدت حملة اعتقالات واسعة، حيث قامت الحواجز الأمنية في اللاذقية باحتجاز خمسة أشخاص أثناء توجههم إلى مدينة جبلة باللاذقية.