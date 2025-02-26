ونقل المراسل عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيقرر ما إذا كان سيرسل وفدا تفاوضيا إلى الدوحة أو القاهرة فقط بعد أن تستكمل حماس إعادة جثث الشهداء الأربعة".

ويأتي هذا التصريح، بعد إعلان مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أمس الثلاثاء، مشاركة وفد إسرائيلي في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت حركة حماس، إنها ستسليم جثث 4 أسرى إلى إسرائيل الليلة.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الجناح العسكري للحركة على منصة تلجرام" أنه في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن تقوم الليلة بتسليم جثامين الأسرى الصهاينة اتساحي عيدان ، و ايتسيك الجريط و أوهاد يهلومي و شلومو منصور".