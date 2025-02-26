أفاد مراسل موقع "أكسيوس" باراك رفيد، الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن يقرر بشأن إرسال وفد للتفاوض إلى الدوحة أو القاهرة قبل تسليم حماس جثث 4 رهائن إسرائيليين.
ونقل المراسل عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيقرر ما إذا كان سيرسل وفدا تفاوضيا إلى الدوحة أو القاهرة فقط بعد أن تستكمل حماس إعادة جثث الشهداء الأربعة".
ويأتي هذا التصريح، بعد إعلان مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أمس الثلاثاء، مشاركة وفد إسرائيلي في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقالت حركة حماس، إنها ستسليم جثث 4 أسرى إلى إسرائيل الليلة.
وجاء في بيان للمتحدث باسم الجناح العسكري للحركة على منصة تلجرام" أنه في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن تقوم الليلة بتسليم جثامين الأسرى الصهاينة اتساحي عيدان ، و ايتسيك الجريط و أوهاد يهلومي و شلومو منصور".
وكانت حماس، قد أعلنت التوصل إلى حل ينهي مسألة تأخير الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاق سراحهم الأسبوع الماضي، في الدفعة الأخيرة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
من جانب آخر، قالت هيئات شؤون الأسرى الفلسطينيين، إنه من المقرر أن تفرج إسرائيل الليلة عن 445 أسير فلسطيني، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأوضحت الهيئة لـ"سكاي نيوز عربية" أن "إسرائيل أبلغت أنها ستفرج الليلة عن أسرى قطاع غزة وعددهم 445 أسير".
والسبت، رفضت إسرائيل إطلاق سراح 620 سجينا فلسطينيا كان مقررا أن تفرج عنهم مقابل تسلّمها 6 رهائن إسرائيليين، مبررة رفضها بتنظيم حماس "مراسم مهينة" خلال إفراجها عن رهائن.
وتتّهم حماس إسرائيل بتعريض وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين منذ 19 يناير للخطر.