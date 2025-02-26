وأوضحت الهيئة لـ"سكاي نيوز عربية" أن "إسرائيل أبلغت أنها ستفرج الليلة عن أسرى قطاع غزة وعددهم 445 أسير".

وأضافت أنه "بخصوص أسرى الضفة الذين سيفرج عنهم أو سيتم إبعادهم فلم يتم الإبلاغ بعد عن إطلاق سراحهم الليلة". وأفاد المصدر أنهم "ينتظرون القرار الإسرائيلي إما الليلة أو غدا".

من جانب آخر، قال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن إسرائيل ستتسلم جثامين الرهائن الإسرائيليين عند الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي.

وقالت حركة حماس، إنها ستسليم جثث 4 أسرى إلى إسرائيل الليلة.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الجناح العسكري للحركة ، على منصة تلجرام" أنه في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن تقوم الليلة بتسليم جثامين الأسرى الصهاينة اتساحي عيدان ، و ايتسيك الجريط و أوهاد يهلومي و شلومو منصور".

وكانت حماس، قد أعلنت التوصل إلى حل ينهي مسألة تأخير الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاق سراحهم الأسبوع الماضي، في الدفعة الأخيرة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وقالت حماس إنه خلال زيارتها إلى القاهرة "جرى التوافق على اتفاق لحل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعة الأخيرة على أن يتم إطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين".

وفي وقت سابق من الأربعاء، أوضحت حماس، أن عملية التبادل القادمة للأسرى الفلسطينيين مقابل رفات رهائن إسرائيليين ستحدث "بآلية جديدة" تضمن التزام إسرائيل بالتنفيذ.