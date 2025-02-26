وأظهر الفيديو، الذي تم إنشاءه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لقطات توضح الدمار الذي لحق بقطاع غزة قبل أن يتحول إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" كما ذكر ترامب في خطته الخاصة بإعادة إعمار القطاع.

وظهرت في الفيديو أبراج تحمل اسم دونالد ترامب كما ظهر إيلون ماسك يتجول في شوارع غزة وهو يوزع في المال، إلى جانب لقطات لنتنياهو وترامب وهما يستجمان على شاطئ غزة بينما يظهر اسم الفندق "ترامب غزة" في الخلفية.