ونقلت "رويترز" عن سكان في دمشق قولهم، إن دوي سلسلة من الانفجارات وصوت طائرات تحلق على ارتفاع منخفض، سُمع فوق العاصمة السورية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 4 غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية للنظام السابق في منطقة الكسوة بمحيط دمشق.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الضربات في سوريا "جاءت لمنع قوات الحكومة السورية من التموضع في القواعد العسكرية للنظام السابق".

وقال أحد السكان والتلفزيون السوري إن غارات جوية إسرائيلية إضافية قصفت بلدة في محافظة درعا الجنوبية.

ووفق المرصد السوري، فإن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 4 أشخاص.

وكان المرصد قد قال في وقت سابق من مساء الثلاثاء، إنه للمرة الثانية خلال ساعات، شنّ الطيران الإسرائيلي غارات على مواقع عند الحدود السورية- اللبنانية.