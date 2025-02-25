وأوردت الوكالة أن "مسيّرة معادية شنت غارة على محلة الشعرة في منطقة جنتا على تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية، أسفرت عن سقوط شهيدين وجريحين".

كما ذكرت وسائل إعلام تابعة لحزب الله أن غارة إسرائيلية شنتها طائرة مسيرة استهدفت منطقة الشعرة في السلسلة الشرقية فوق بلدة جنتا البقاعية.

وفي 26 نوفمبر، تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، على أن تنسحب إسرائيل بعد 60 يوما من الأراضي اللبنانية.

ومدّدت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الحالي. ولم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق بل قامت خلال الفترة التي بقيت فيها في جنوب لبنان بعمليات تفجير. ولا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط في جنوب لبنان.