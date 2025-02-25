نددت سوريا، الثلاثاء، بالتوغل الإسرائيلي في أراضيها ودعتها إلى الانسحاب منها، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الشأن.
جاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الذ ي دعا إليه الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع لوضع خريطة الطريق السياسية للبلاد.
ودان البيان "التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية".
كما طالب بالانسحاب الإسرائيلي "الفوري وغير المشروط ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتياهو) ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري والضغط لوقف العدوان والانتهاكات".