وأعلنت الإدارة الذاتية في بيان لها "أن هذا المؤتمر لا يمثل الشعب السوري، ونحن، كجزء من سوريا، ولم يتم تمثيلنا، نتحفظ على هذا المؤتمر شكلا ومضمونا، ولن نكون جزءا من تطبيقِ مخرجاته".

ولفت البيان إلى أن "اللجنة التي شكلت للتحضير للمؤتمر لا تمثل مكونات الشعب السوري، حتى إن تصريحاتهم كانت بعيدة عن لغة الحوار وتقريب وجهات النظر".

وشددت على أن "الخطوات التي تخطوها إدارة تصريف الأعمال في سوريا، فيما يخص موضوع الحوار والتشاركية، كانت مخيبة للآمال".

وأوضحت أنه "منذ البداية كان يتوجب تشكيل لجنة متكاملة للإعداد لهذا الحوار والتحضير له، ومن ثم مناقشة تمثيل الذين سيحضرونه، وبعد ذلك يتم عقد مؤتمر حوار وطني جامع، ولكنّ كل ما حدث - ويحدث الآن - بعيد كل البعد عن ما طمح إليه السوريون ويطمحون له".