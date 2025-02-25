وأوضحت الخارجية المصرية في بيان، أن عبد العاطي أشار في اتصال هاتفي تلقاه من مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، إلى تواضع حجم الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر وعدم تناسبه مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها.

وذكر البيان أن "عبد العاطي أشار خلال الاتصال الهاتفي إلى اهتمام مصر بتعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال الهام الذي يعد تحديا مشتركا للجانبين".

وأضاف أن عبد العاطي: "أكد على أهمية التعامل مع الهجرة في إطار شامل يقوم على ربطها بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية لها، منوها في هذا الصدد إلى نجاح التجربة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، لاسيما وقف كافة المراكب المتجهة إلى أوروبا من مصر منذ سبتمبر ٢٠١٦".

وأشار عبد العاطي إلى "اهتمام الجانب المصري بتعزيز التنسيق المُشترك من أجل تنفيذ مشروعات التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لاسيما فيما يتعلق بالهجرة النظامية وخلق مسارات للهجرة والانتقال الشرعي للعمالة، فضلا عن إطلاق برامج للتدريب والتعليم الفني والمهني لتأهيل العمالة المصرية إلى سوق العمل الأوروبية".