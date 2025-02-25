وقال الحجار في رد على سؤال لـ"سكاي نيوز عربية" حول احتكار السلاح بيد الدولة، إن "الحكومة تتحدث عن فرض سلطة الدولة على كافة أراضيها الذاتية وهذا التزام واضح عند الدولة والمواطنون اللبنانيون متعاونون بتحقيق التزام الدولة وداعمون لنا في هذا الاتجاه".

وفيما يتعلق بمسألة تسليم حزب الله سلاحه إلى الدولة اللبنانية، أوضح الحجار: "نحن نعمل على تعزيز سلطة الدولة في كافة الأراضي اللبنانية، وهذه الخطوة قابلة للتنفيذ من خلال الجهد المستمر والإرادة، بالإضافة إلى التعاون البناء بين اللبنانيين".

وينص اتفاقف وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، على ضرورة نشر الجيش اللبناني في الجنوب لضمان منع أي نشاط عسكري غير شرعي.

وبحسب الاتفاق، يفترض أن ينتشر الجيش بقوة تصل إلى 10,000 جندي، وأن يقيم 33 موقعًا عسكريا على طول الحدود، بالإضافة إلى مصادرة الأسلحة غير المرخصة وتفكيك المنشآت غير القانونية.