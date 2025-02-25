وأشارت الوكالة إلى أن الآليات العسكرية الإسرائيلية اجتاحت شوارع المدينة وتمركزت عند العديد من المفارق الرئيسية، ما عرقل حركة المرور خاصة في سوق الخضار.

كما نفذت القوات الإسرائيلية مداهمة لمبنى العدوية التجاري الواقع في شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، حيث قامت بتفتيشه رغم أنها كانت قد استولت عليه مسبقاً وأحولته إلى ثكنة عسكرية لمدة تتجاوز الأسبوعين.

وفي المخيمات، داهمت القوات الإسرائيلية منازل في مخيم نور شمس المحاصر منذ 17 يوماً، خصوصاً في حي جبل الصالحين، حيث فجرت أبواب المنازل وأطلقت الرصاص الحي.

كما أجبرت السكان على مغادرة منازلهم تحت تهديد السلاح، بحجة أن المنطقة ستتحول إلى ممر عسكري لدبابات الجيش.

وتعرضت البنية التحتية للمخيم لدمار شامل، حيث طالت الأضرار شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات. كما تم تدمير ممتلكات المواطنين من منازل ومحلات تجارية، خاصة في حي المنشية عند مدخل المخيم.

في إطار هذه العمليات العسكرية، أجبر الجيش الإسرائيلي أكثر من 5 آلاف شخص على مغادرة منازلهم في مخيم نور شمس.