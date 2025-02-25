ولم توجه الدعوة لقوات سوريا الديمقراطية باعتبارها تنظيما عسكريا رفض الاندماج في وزارة الدفاع بالإدارة السورية الجديدة.

وحسب اللجنة التحضيرية للمؤتمر فان الدعوات وجهت لنخب المجتمع السوري وليس لتشكيلات عسكرية، كما لم تتم دعوة أي هياكل سياسية أو عسكرية بصفتها التنظيمية.

كما غاب عن المؤتمر ممثلي الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على شمال شرقي سوريا.

وغابت عن جلسات عمل المؤتمر شخصيات سورية مقيمة في الخارج بسبب ضيق الوقت أو الاستعجال في عقد المؤتمر.

ورغم عدم مشاركة الأكراد في المؤتمر بصفهتم التنظيمية إلا أن أكرادا حضروا بصفة شخصية.