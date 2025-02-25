وأضافت "يديعوت أحرونوت" أن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين يقدّرون أن تشكيلات حماس الجديدة لا تزال أضعف من قدراتها العسكرية قبل الحرب.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن إسرائيل رفعت مستوى التأهب على طول الحدود وحشدت قوات الاحتياط استعدادا لهجوم بري محتمل متجدد.

وأشارت إلى أنه من المرجح أن تشمل عملية إعادة تنظيم حماس تعيين قادة جدد، والاستفادة من الأنفاق غير المكتشفة، وبناء مساحات إضافية تحت الأرض، وإزالة المتفجرات التي تم إعدادها في السابق لاستهداف القوات الإسرائيلية، وإنشاء مصائد متفجرة جديدة.

وذكر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن "الوقت يساعد حماس على نقل عناصرها وإصدار الأوامر وإعادة بناء صفوفها"، مشيرين إلى أن الحركة تواحه نقصاً حاداً في الأفراد والمعدات والبنية الأساسية القيادية بسبب الهجوم الإسرائيلي، ولكن الشهر الماضي يثبت أن هناك عملا كبيرا لا يزال يتعين القيام به قبل هزيمة حماس".