ويظهر الفيديو أحد الأسرى وهو يطلي جدار الزنزانة باللون الأبيض، بينما يجثو سجناء آخرون على ركبهم ووجوههم إلى الحائط، وهم جميعا تحت تهديد حارس السجن الذي يشهر سلاحه.

وكتب بن غفير في تغريدة، مساء الإثنين: "فخورون بمصلحة السجون. في سجن كتسيوت (النقب) تبين أن عبارات تحريضية كتبت على جدران عدة زنازين في أقسام الأمن، ومنها: (لن ننسى، لن نغفر، لن نركع)، و(القدس عربية)".

وأضاف السياسي اليميني المتطرف: "بإشراف قائد السجن العميد مناحيم بيباس، اقتحمت قوات السجن الزنازين وأجبرت المعتقلين على الركوع على ركبهم وطلاء الجدار".

وكشفت تقارير صحفية إسرائيلية أن الأسرى كتبوا هذه العبارات على جدران السجون، ردا على عبارات طبعتها إسرائيل على الملابس التي ارتداها السجناء الفلسطينيون المفرج عنهم مؤخرا، في الدفعة السادسة من الإفراجات بموجب اتفاق غزة.

وكتب على هذه الملابس، التي أجبر الأسرى الفلسطينيون على ارتدائها، عبارة "لا ننسى ولا نغفر" من كلا الجهتين.

وفور إطلاق سراحهم، أضرم الأسرى النار في هذه الملابس.