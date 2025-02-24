وبحسب الهيئة فقد شارك في المناقشة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

يزور كوريلا إسرائيل بشكل متكرر، ولكن هذه المرة لم ترد أنباء عن وصوله إلى البلاد.

وقد التقى كوريلا برئيس الوزراء في اجتماع أمني، إلى جانب مسؤولين آخرين في مؤسسة الدفاع.

وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" قد قال في وقت سابق إن نتنياهو استدعى أعضاء لجنة الاستخبارات في الكنيست لعقد اجتماع أمني سري غدا الثلاثاء.