وأفاد مسؤولان أردنيان للوكالة بأن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع سيزور المملكة يوم الأربعاء، وسيلتقي بالملك عبد الله لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين.

كانت الرئاسة السورية قد ذكرت، الأحد، أن الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تلقى دعوة من نظيره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة العربية الطارئة التي تنعقد في مصر في الرابع من مارس المقبل.

وأضافت في بيان: "تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع دعوة رسمية من رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة السيد عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، والذي سيعقد في الرابع من مارس من عام 2025 في مدينة القاهرة".

ويعد الأردن ثاني بلد عربي يزوره الشرع بعد السعودية التي زراها في 2 فبراير الجاري، فيما كان قد زار تركيا يوم 4 من نفس الشهر.