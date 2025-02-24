فقد أفادت مصاد طبية في غزة، بمقتل شاب برصاص قناصة الجيش الإسرائيلي خلال تفقد أرضه الزراعية في شارع الشعف شرق مدينة غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 48,339 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 111,753 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أشارت الأحد إلى انتشال جثامين 7 أشخاص، ومقتل 3 آخرين، أحدهم توفي متأثرا بجروح أصيب بها في وقت سابق.

هذا إذ لا يزال عدة آلاف من الضحايا تحت الأنقاض والركام، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

يشار إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من شهر يناير الماضي، ومنذ بدء سريانه، قتل وأصيب عدد من الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من القطاع.

الجيش الإسرائيلي يصعد في الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية المحتلة، صعد الجيش الإسرائيلي عملياته في مدن وبلدات ومخيمات عدة، ودفع بالدبابات وهجر سكان 3 مخيمات استعدادا لبقاء طويل هناك.

ففي جنين وسع الجيش الإٍسرائيلي عملياته العسكرية، لتشمل بلدات قباطية، اليامون، والسيلة الحارثية، فيما استمرت العملية العسكرية في طولكرم لليوم الثامن والعشرين على التوالي، مع تعزيزات عسكرية إضافية.

وقال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، إن التحركات الاسرائيلية الحالية في الضفة الغربية، تهدف لتنفيذ المخطط الذي تحدث عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بضم الضفة الغربية.

وفي تصريحات لسكاي نيوز عربية، قال البرغوثي إن الحشد العسكري الاسرائيلي في الضفة، هو مؤشر على عملية التطهير العرقي الذي تقوم بها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

يأتي هذا فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، قيام الجيش بإخلاء 3 مخيمات للاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية.

وبحسب كاتس، فقد تم إجلاء 40 ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين، في جنين وطولكرم ونور شمس.