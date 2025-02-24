ولم يحدد المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، ما إذا كانت الهجمات وقعت فوق البحر الأحمر أو اليمن نفسه.

وقال أحدهما إن الحوادث قد تشير إلى أن الحوثيين، المدعومين من إيران، يعملون على تحسين قدراتهم على الاستهداف.

وفي 13 فبراير، قال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في خطاب متلفز، إن الحوثيين سيتدخلون بالصواريخ والطائرات من دون طيار ويهاجمون السفن في البحر الأحمر إذا حاولت الولايات المتحدة وإسرائيل إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة بالقوة.

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكنه بدا على وشك الانهيار في أكثر من مناسبة.

وأثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب غضب العالم العربي بخطة لتهجير الفلسطينيين بشكل دائم من غزة، و"امتلاك" القطاع لتحويله إلى منتجع ساحلي.

ونفذ الحوثيون أكثر من 100 هجوم على السفن قبالة اليمن منذ نوفمبر 2023، دعما الفلسطينيين في غزة، مما أدى إلى تعطيل حركة الشحن العالمية.

كما أطلقت الحركة صواريخ وقذائف بشكل متكرر على إسرائيل على مدار العام الماضي، فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة، بينما تعرض اليمن عدة مرات لهجمات إسرائيلية وغربية.