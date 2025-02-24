وقال بيان لمكتب نتنياهو إن "رئيس الوزراء أكد أن هناك حاجة إلى ممارسة ضغوط كبيرة على حماس من أجل الإفراج (عن عدد كبير)، لأن حماس طالبت بالإفراج عن عدد محدود من الأسرى الأحياء في الاتفاق الحالي، بينما أصر رئيس الوزراء على زيادة عدد الرهائن الأحياء".

ولا يزال 63 رهينة محتجزين لدى حماس في قطاع غزة، بين أحياء وجثث.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، الأحد، أن إسرائيل والولايات المتحدة تزيدان الضغوط على الوسطاء من أجل الإفراج عن الرهائن الأحياء في الأيام المقبلة.

وأعرب مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن دعمه، ليس فقط لتسريع محادثات المرحلة الثانية من الاتفاق، بل أيضا لتمديد المرحلة الأولى.

وتعتقد إسرائيل أن حماس لديها أيضا مصلحة في هذا، وتأمل في التوصل إلى اتفاقات سريعة بشروط رئيسية.

والسبت أطلقت حماس سراح 6 رهائن كما كان مخططا له، بينما كان من المفترض أن تفرج إسرائيل عن أكثر من 600 أسير فلسطيني في الجولة السابعة من التبادل بموجب اتفاق الهدنة.

لكن إسرائيل قررت تأجيل إطلاق سراح الفلسطينيين، حتى يتم ضمان إطلاق سراح الرهائن "من دون مراسم مهينة"، حسبما أعلن نتنياهو مساء السبت.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، بعد أكثر من 15 شهرا على بدء الحرب التي دمرت قطاع غزة، ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى منها في الأول من مارس.