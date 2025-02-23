وقال خامنئي في إشارة إلى إسرائيل "على العدو أن يعلم أن مقاومة الاغتصاب والظلم والاستكبار لن تنتهي وستستمر حتى تحقيق غايتها النهائية".

وتزامن نشر رسالة خامنئي مع مراسم تشييع نصرالله قرب بيروت.

وأشاد خامنئي بنصرالله، واصفا إياه بأنه "مقاتل عظيم" و"رائد" المقاومة في مواجهة إسرائيل.

وشارك في مراسم تشييع نصرالله قرب بيروت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف إضافة إلى مجموعة من النواب والمسؤولين الإيرانيين.