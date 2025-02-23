وفي كلمة ألقاها عبر شاشة أمام عشرات الآلاف من المشيعين، قال قاسم: "لا نقبل في لبنان أن تتحكم أميركا الطاغية في بلدنا".

وأضاف: "لن تأخذوا بالسياسة ما لم تأخذوه في الحرب"، في ضوء الخسائر السياسية والعسكرية التي مني بها حزبه بمواجهة إسرائيل في الأشهر الماضية، مؤكدا في الوقت ذاته أن "المقاومة لم تنته، المقاومة مستمرة بحضورها وجهوزيتها" في مواجهة إسرائيل.

وأوضح نعيم قاسم: "كنا جزءا لا يتجزأ من تحقيق الوفاق الوطني اللبناني عبر انتخاب رئيس جديد للبنان وتشكيل حكومة جديدة".

وتابع: "سنكون شركاء في بناء الدولة تحت سقف اتفاق الطائف".

يذكر أن حسن نصر الله تم اغتياله في 27 سبتمبر الماضي، في غارة جوية إسرائيلية أثناء لقائه مع قادة في الحزب.

وفي وقت سابق، بدأ حزب الله مراسم تشييع جثمان نصر الله في المدينة الرياضية في جنوب بيروت بمشاركة حشود ضخمة، كما تم أيضا تشييع جثمان خليفته، هاشم صفي الدين الذي اغتالته إسرائيل في الثالث من أكتوبر الماضي.

وجرت المراسم بحضور رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ممثلا لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، ووزير العمل محمد حيدر ممثلا لرئيس الحكومة القاضي نواف سلام.