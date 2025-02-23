وتبدأ، الإثنين، مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له.

ومن المقرر أن يلتقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برئيسة وزراء إيطاليا لبحث جوانب التعاون، في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ومن المتوقع أن تشمل الزيارة بحث التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الإقليمية والدولية إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية.