حلّق الطيران الإسرائيلي بعد ظهر الأحد على علو منخفض في أجواء بيروت وضواحيها، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بعيد بدء مراسم تشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله.
وأفادت الوكالة: "حلق الطيران الحربي المعادي على علو منخفض فوق أجواء بيروت وضواحيها"، ما دفع أحد المتحدثين في مراسم تشييع نصر الله إلى القول: "لن ترعبنا أصوات طائراتكم الخائبة" ليردد من خلفه عشرات الآلاف "الموت لإسرائيل".
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "تحليق طائراتنا فوق موقع تشييع نصر الله تنقل رسالة واضحة بأن من يهدد بتدمير إسرائيل ويهاجمها هذه ستكون نهايته".
واحتشد عشرات الآلاف على مشارف بيروت، الأحد، لتشييع الأمين العام الراحل لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، بعد مضي ما يقرب من 5 أشهر على مقتله في غارة جوية إسرائيلية في ضربة قوية للجماعة المدعومة من إيران.
وكان اغتيال نصر الله، الذي قاد الجماعة اللبنانية عبر عقود من الصراع مع إسرائيل وأشرف على تحولها إلى قوة عسكرية ذات نفوذ إقليمي، من بين الضربات العنيفة الأولى خلال تصعيد إسرائيلي أضعف الجماعة بشدة.
وتجمع أنصار حزب الله، وهم يحملون صور نصر الله ورايات الجماعة، في ملعب بالضاحية الجنوبية التي يسيطر عليها حزب الله في بيروت في ساعة مبكرة من صباح الأحد للمشاركة في الجنازة الشعبية الحاشدة لنصر الله وغيره من قادة الجماعة الذين تم اغتيالهم.