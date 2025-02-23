وفي وقت لاحق من فجر الأحد، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إنه تم تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي حتى إشعار آخر.

كذلك قال الهلال الأحمر الفلسطيني: "طواقمنا انسحبت من مستشفى هداسا في القدس بعد إلغاء تسليم الأسير المصاب كاظم زواهرة".

وانتقدت حماس إسرائيل لتأخيرها في الإفراج عن سجناء فلسطينيين من السجون الإسرائيلية بعد تسليم الحركة لستة رهائن إسرائيليين في وقت سابق من يوم السبت.

وأبلغت حماس الوسطاء، مصر وقطر، بالتأخير، بحسب بيان صادر عن الحركة يوم السبت.

وحذرت حماس من أن إسرائيل لن تجد بعد الآن وسطاء للتوسط في الصراع إذا انتهكت الاتفاق ورفضت الإفراج عن السجناء.

جدير بالذكر أنه في عمليات تبادل سابقة، تم الإفراج عن الفلسطينيين بعد وقت قصير من عودة الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم.