وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع في بيان إن "عدم التزام الاحتلال بالإفراج عن أسرى الدفعة السابعة من عملية التبادل في الموعد المتفق عليه يمثل خرقا فاضحا للاتفاق"، متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "بمواصلة سلوك التسويف والمماطلة".

ماذا حصل؟

وكانت حركة حماس قد أطلقت السبت سراح 6 رهائن من غزة يمثلون آخر دفعة من الرهائن الإسرائيليين الأحياء الذين تقرر تسليمهم بموجب المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ الشهر الماضي.

لكن بعد ساعات من تسليم الرهائن الإسرائيليين، لم تفرج إسرائيل بعد عن أكثر من 600 سجين ومعتقل فلسطيني كانت وافقت على إطلاق سراحهم مقابل رهائنها.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد على طلب للتعليق على سبب التأخير.

وكان من المقرر أن يتم الإفراج عن أكثر من 620 معتقلا فلسطينيا السبت في إطار سابع عملية تبادل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار القائم في غزة، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.