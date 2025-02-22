وكان من المقرر أن يتم الإفراج عن أكثر من 620 معتقلا فلسطينيا السبت في إطار سابع عملية تبادل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار القائم في غزة، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

وكان الإفراج عنهم سيتم مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الستة الذين أطلقت حماس سراحهم في وقت سابق السبت من غزة.

وقامت حماس بتسليم الرهائن الإسرائيليين إيليا كوهين وعومر شيم توف وعومر فينكرت للصليب الأحمر في مخيم النصيرات بغزة.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن عملية تسليم الرهائن للصليب الأحمر جاءت بعد وصول موكب وحدة الظل وقوات التأمين في كتائب القسام وطواقم الصليب الأحمر إلى نقطة التسليم لاستلام الإسرائيليين.

وقررت حماس تسليم الأسير السادس هشام السيد، وهو من أصول فلسطينية واحتجز لديها 10 سنوات، بمدينة غزة دون مراسم احتراما ومراعاة لفلسطينيي الداخل، وفق تقارير فلسطينية.

وفي وقت سابق السبت، سلمت حماس اثنين من المختطفين العائدين إلى قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك في قطاع غزة.