وقال قاسم في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "أجرينا تعديلا بتسليم الرهائن الـ 6 دفعة واحدة لإثبات جديتنا، كان من المقرر تسليم 3 رهائن هذا الأسبوع و3 آخرين السبت القادم".

وتابع: "مع الاحتلال لا نتعامل بحسن النوايا لكن التعديل جاء استجابة من قبلنا لطلب الوسطاء في ترتيبات الدفعة الحالية بأن تكون دفعة مدمجة".

وتابع قاسم: "مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة لم تبدأ بعد، وتلويح إسرائيل بشروط جديدة خلال المفاوضات المقبلة حرب نفسية".

وأضاف: "عدم التزام إسرائيل في تنفيذ البروتوكول الإنساني سيؤثر على تفاصيل المفاوضات المقبلة، ونتواصل مع الوسطاء لمعالجة التلكؤ الإسرائيلي بهذا الشأن".

وقال قاسم: " إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعمّد تأخير مفاوضات المرحلة الثانية للاستفادة من تحريض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

ولفت المتحدث باسم حماس إلى أن "الحركة جاهزة لأي ترتيبات إدارية لقطاع غزة تنهي ذرائع إسرائيل وتسهل إعادة الإعمار".