وأضاف أنه من المقرر إبعاد 108 من الأسرى خارج الأراضي الفلسطينية، وستكون مصر هي نقطة العبور الأولى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السجناء البارزين الذين سيتم الإفراج عنهم، السبت، في صفقة التبادل مع حماس، وهم:

عمر الزعبن.. قائد بارز في الجناح العسكري لحماس حكم عليه بـ27 مؤبداً و25 سنة سجن، متهم بالمسؤولية عن مقتل 27 إسرائيليًا.

عبد الناصر عيسى.. خلف قائد حماس البارز يحيى عياش ("المهندس")، الذي قاد نشاطات حماس في شمال الضفة الغربية وكان مسؤولًا عن العديد من العمليات الانتحارية.

عثمان بلال.. قيادي في حماس حكم عليه بـ27 مؤبداً بسبب هجمات تسببت في مقتل وجرح العديد من الإسرائيليين.

نعال برغوثي.. قضى 45 عاما في السجون الإسرائيلية، وهي أطول فترة قضاها أسير فلسطيني، وتم اعتقاله مرة أخرى بعد الإفراج عنه في صفقة جلعاد شاليط.

ومنذ بدء الهدنة، تسلمت إسرائيل 22 رهينة بينهم 3 قتلى مقابل إطلاق سراح أكثر من 1100 معتقل فلسطيني.

وينصّ اتفاق التهدئة في مرحلته الأولى التي تنتهي في الأول من مارس على أن تطلق حماس سراح 33 رهينة، بينهم 8 قتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1900 معتقل فلسطيني محتجزين في سجونها.