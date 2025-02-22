وقالت الداخلية السورية في بيان على "تلغرام": "مديرية الأمن في محافظة حمص تلقي القبض على أحد المجرمين الذي كان يعمل لدى الفرقة 25 التابعة للمجرم سهيل الحسن والمتورط بارتكاب جرائم حرب ومنها إلقاء البراميل المتفجرة من الطيران المروحي على الأحياء السكنية المأهولة بالمدنيين".

وأضاف البيان: "تؤكد مديرية الأمن أن عمليات المتابعة الأمنية مستمرة لملاحقة المطلوبين للعدالة وتحويلهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وكانت الداخلية السورية قد أعلنت أيضا يوم الأربعاء القبض على أحد سجاني فرع أمني سيء الصيت.

ووقتها ذكرت الوزارة في بيان أنه "في إطار الجهود المستمرة لملاحقة المطلوبين وتقديمهم للعدالة، تمكنت إدارة الأمن العام بمدينة اللاذقية من إلقاء القبض على المدعو حسن ياسين الملحم أحد سجاني فرع فلسطين 235 سيء الصيت والسمعة".

وشدد البيان على أن إدارة الأمن العام "ستواصل عملها في ملاحقة كل من يثبت تورطه في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري لضمان تحقيق العدالة وحفظ الأمن".