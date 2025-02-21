كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الصليب الأحمر الدولي في طريقه إلى نقطة اتصال مع حركة حماس في قطاع غزة.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه "في أعقاب التقارير عن شيري بيباس، يتم التحقيق هذه التقارير حاليا، وممثلو الجيش الإسرائيلي على اتصال مع العائلة".

وكان الجيش الإسرائيلي، أكد أنه تم التأكد من أن جثتين تعودان للرضيع كفير بيباس وشقيقه البالغ من العمر 4 سنوات أرييل، بينما لم يتم التعرف على جثة ثالثة كان من المفترض أن تكون لوالدتهما شيري.

وأضاف أن "الجثة لا تخص أي رهينة آخر ولا تزال مجهولة".

وقال الجيش في بيان: "هذا انتهاك شديد الخطورة من جانب حماس التي من المفترض بموجب الاتفاق أن تعيد 4 رهائن متوفين"، وطالب بإعادة شيري وجميع الرهائن.