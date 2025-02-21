والمراسم ستقام في ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، أكبر ستاد رياضي في لبنان، على مشارف الضاحية الجنوبية معقل حزب الله.

وقُتل نصر الله يوم 27 سبتمبر في غارة جوية إسرائيلية أثناء لقائه بقادة في مخبأ بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وسيواري نصر الله الثرى في مكان قريب أعد خصيصا لدفنه، حيث كان قد دفن بعد مقتله بصورة مؤقتة بجوار ابنه هادي الذي قتل وهو يقاتل في صفوف حزب الله عام 1997.

وستتضمن الجنازة التي ستقام في الضاحية الجنوبية لبيروت أيضا مراسم لتأبين هاشم صفي الدين، الذي قاد حزب الله لمدة أسبوع بعد اغتيال نصر الله قبل أن تقتله إسرائيل أيضا، وسيتم دفنه في الجنوب يوم الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وتحدد موعد إقامة جنازته الرسمية بما يتيح للقوات الإسرائيلية الوقت اللازم للانسحاب من جنوب لبنان بموجب شروط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وبحسب ما نشر موقع "جنوبية" اللبناني فقد عقد اجتماع أمني ظهر الجمعة في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون بهدف تنظيم يوم التشييع المقرر في 23 فبراير 2025 إضافة إلى تقييم لأحداث المطار السابقة.

وضم الاجتماع الأمني إضافة الى عون، كلا من وزيري الدفاع والداخلية، وقائد الجيش بالإنابة، بالإضافة إلى المديرين العامين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام، نائب المدير العام لأمن الدولة، ومدير المخابرات في الجيش.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن وزير الخارجية عباس عراقجي سيحضر الجنازة.

وقال نائبان عراقيان إن وفدا عراقيا يضم سياسيين شيعة كبارا وقادة ميليشيات سيتوجه إلى بيروت لحضور الجنازة على متن طائرة رئاسية.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن حركة الحوثي في اليمن سترسل وفدا رفيع المستوى برئاسة المفتي.

وذكر متحدث باسم وزارة النقل العراقية أن الخطوط الجوية العراقية ستسير رحلات إضافية إلى بيروت لتلبية الطلب المتزايد من العراقيين الذين يريدون السفر إلى العاصمة اللبنانية لحضور الجنازة.