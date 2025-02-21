وقال المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية "تلقى وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني، دعوة رسمية لزيارة جمهورية العراق الشقيقة لمناقشة عدد من القضايا المشتركة وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسيتم تحديد موعد الزيارة لاحقا بعد استكمال جدول الأعمال وإجراء المشاورات التقنية اللازمة لتحديد التوقيت المناسب".

وفي وقت سابق من الجمعة، نقلت وكالة "رويترز" عن مصار قولها إن أسعد الشيباني سيزور العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت.

وقال مصدران عراقيان للوكالة : "وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيتوجه إلى بغداد غدا".