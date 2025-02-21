وأضاف ترامب في مقابلة مع راديو فوكس نيوز: "الخطة ناجحة حقًا، لكنني لن أفرضها. سأجلس وأوصي بها، وبعد ذلك ستصبح الولايات المتحدة مسؤولة عن الموقع."

وقال ترامب إنه تفاجأ من رفض الأردن ومصر لخطة إعادة الإعمار، رغم المساعدات الأمريكية التي تتلقاها الدولتان، مضيفًا: "نحن ندفع مليارات الدولارات سنويًا للأردن ومصر. وقد تفاجأت قليلًا لأنهما فعلا ذلك."

وأكد الرئيس الأمريكي أن خطته لا تشمل حماس، مشيرًا إلى أن الهدف هو تطوير القطاع وإعادة بنائه بالكامل: "لن يكون هناك حماس، وسيتم تطوير غزة، ثم نبدأ من جديد بمكان نظيف."

وأشار ترامب إلى أن سكان غزة قد يفضلون العيش في بيئة متطورة ومستقرة، قائلًا: "إذا خُيّر سكان غزة بين هذا الخيار والعيش في مجتمع جميل، أعتقد أنني أعرف أي خيار سيتخذونه."

الخطة الأخرى "لن تنجح"

وأشار إلى أن هناك طريقة أخرى تتمثل في تنفيذ خطة إعادة الإعمار مع بقاء السكان في أماكنهم، لكنه اعتبرها غير فعالة: "لا أعتقد أن ذلك سينجح. لقد مرّت عقود من القتل في ذلك المكان، إنه أحد أخطر الأماكن في العالم."

وخلال المقابلة، تساءل ترامب عن سبب تخلي إسرائيل عن غزة في عام 2005، مشبهًا ذلك بقرار الولايات المتحدة التخلي عن قناة بنما، قائلًا:

"لا أفهم لماذا تخلت إسرائيل عن غزة. لماذا فعلوا ذلك؟ أعتقد أنهم ينظرون إلينا ويقولون: لماذا تخليتم عن قناة بنما؟"

واعتبر ترامب أن انسحاب إسرائيل من غزة كان "واحدة من أسوأ الصفقات العقارية" التي رآها، قائلًا: "إنها واحدة من أسوأ الصفقات العقارية، وأرى الكثير من الصفقات العقارية السيئة، لكنها بالتأكيد واحدة منها."