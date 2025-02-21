وتابع "قبل حلول السبت، أتيت إلى مخيم اللاجئين في طولكرم لأكون مع جنودنا الأبطال. إنهم يقومون بعمل عظيم. في العام الماضي، قمنا بزيادة نشاطنا بشكل كبير: لقد دخلنا معاقل الإرهابيين، وقمنا بتسوية الشوارع بأكملها التي يستخدمها الإرهابيون، ومنازلهم، قضينا على الإرهابيين والقادة".

وأضاف: "إننا نقوم بعمل مهم للغاية ضد مخططات حماس والعناصر الإرهابية الأخرى في إلحاق الأذى بنا. وهذه المخططات لم تتوقف بعد. إن ما رأيناه بالأمس – محاولة تنفيذ هجمات متسلسلة جماعية – هو أمر خطير للغاية".

وأوضح نتنياهو إنه "ردا على ذلك، وبناء على تعليماتي وتعليمات وزير الدفاع، قمنا بزيادة القوات في الضفة الغربية، وأمرت أيضا بشن عملية عسكرية أخرى ضد مراكز الإرهابيين. أعلم أن جنودنا الأبطال يعرفون كيفية القيام بهذه المهمة بشكل جيد".

والخميس، توعد نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بشن عمليات عسكرية أكبر في الضفة الغربية المحتلة، بعد تفجيرات الحافلات التي شهدتها تل أبيب ليل الخميس.